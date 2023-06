Doccle trekt de grens over met overname

Administratieplatform Doccle neemt het Nederlandse bedrijf Smart Service Company over. De scale-up breidt daarmee meteen ook zijn diensten uit naar Nederland.

De Belgische documentenkluis van Doccle zet een eerste stap de grens over. Het bedrijf neemt het Nederlandse Smart Service Company over, die ok een datakluis-oplossing heeft. Daarmee kan Doccle nu zijn diensten ook bij de noorderburen aanbieden.

‘Nu we in België een gevestigde waarde zijn, zien we de tijd rijp voor een uitbreiding buiten de landsgrenzen, ‘ aldus Bram Lerouge, CEO van Doccle in een persbericht. Hoeveel er voor de overname betaald werd, is niet gekend. Otto Lagemaat zal aan het hoofd staan van de Nederlandse poot, vanuit een kantoor in Bergen Op Zoom.

Doccle werd negen jaar geleden opgericht en wordt ondertussen door 2,8 miljoen Belgen en 17.500 bedrijven als documentenkluis gebruikt voor bijvoorbeeld loonbrieven en andere documenten. Doccle hoopt over vijf jaar ook 4 miljoen Nederlanders met zijn software te bedienen.