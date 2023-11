Duitse vakbonden staken bij Amazon op Black Friday

Een grote vakbond heeft personeel van vijf Duitse distributiecentra van Amazon opgeroepen om te staken tijdens Black Friday.

De koopjesdag is voor webshops als Amazon vaak een van de drukste dagen van het jaar. Met de acties wil de vakbond zijn eisen voor meer vaste banen en een zekerder inkomen voor werknemers kracht bijzetten.

Personeel in Amazonvestigingen in Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Dortmund en Bad Hersfeld legt het werk neer, meldt vakbond Verdi. Dit doet de bond naar eigen zeggen ‘om te verduidelijken wie die omzet mogelijk maakt en wie nog altijd op het begin van salarisonderhandelingen wacht’.

Ook in andere landen voert personeel van het Amerikaanse techbedrijf acties. Zo heeft de vakbond Teamsters een staking aangekondigd in Palmdale in Californië. In Noord-Italië valt een werkonderbreking bij Amazon in de provincie Piacenza samen met een algehele staking in de noordelijke regio’s.

Belgische acties gepland

In een aantal andere landen, waaronder België, staan protesten tegen Amazon op de planning. Ze staan aangekondigd op de website Make Amazon Pay Day, die is opgezet door vakbonden en mensenrechten- en milieuorganisaties uit ruim twintig landen. In ons land staat volgens de website een actie aan de kantoren van Amazon in Brussel op de agenda en eentje in Lint, tijdens het congres van de christelijke vakbond ACV Puls.

Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen en slaat op de dag na de feestdag Thanksgiving. Veel winkeliers stunten dan met hun prijzen om nog zo veel mogelijk te verdienen.