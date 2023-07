Evernote verhuist naar Europa

Het bedrijf achter de notitie-app heeft het merendeel van zijn Amerikaans personeel aan de deur gezet en verhuist zijn operaties naar Europa.

Evernote, een van de originele populaire notitie-apps, werd vorig jaar overgenomen door mobiele ontwikkelaar Bending Spoons, een Italiaans bedrijf. Een van de gevolgen lijkt nu dat de app, of toch de ontwikkeling ervan, grotendeels naar Europa verhuist. Evernote kondigt aan dat het een merendeel van zijn personeel in de Verenigde Staten en Chili heeft ontslagen.

Een en ander moet ‘de operationele efficiëntie verbeteren en het beste halen uit het merk Bending Spoons als werkgever, dat vooral in Europa erg sterk is’, aldus het bedrijf in een persbericht. Het nam Evernote in november vorig jaar over, en zette in februari dit jaar al 129 mensen aan de deur. Nu komen daar dus nog een hoop ontslagen bij.

Evernote was bij zijn lancering in 2008 een trendsetter, en het was een van de eerste populaire notitie-apps die toelaat om notities en beelden over verschillende platformen te synchroniseren. De laatste tijd is het voor de app echter moeilijk om nog een marktaandeel te vinden omdat het ondertussen veel meer concurrenten heeft.