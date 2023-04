Apple introduceert na kredietkaart ook spaarrekening (met hoge rente)

Vier jaar na de lancering van een eigen kredietkaart, komt het technologieconcern Apple nu met een eigen spaarrekening. Die heeft een rente van maar liefst 4,15 procent per jaar, maar is voorlopig alleen beschikbaar voor inwoners van de VS van achttien jaar en ouder.

De spaarrekening van Apple komt er in samenwerking met Goldman Sachs. De rente ervan is opvallend hoog, want in de Verenigde Staten bedraagt de gemiddelde rente momenteel 0,37 procent. Zoals gezegd is de spaarrekening aanvankelijk voorbehouden voor Amerikanen. Die moeten bovendien over een Apple Card beschikken (begin vorig jaar waren dat zo’n 6,7 miljoen consumenten) en in het bezit zijn van een iPhone met iOS 16.4 – de jongste versie van Apples mobiele besturingssysteem.

Strenge regelgeving

De spaarrekening is verder volledig gratis en kan beheerd worden via de Wallet-app. Er geldt een maximum spaarbedrag van 250.000 dollar en de saldo’s zijn volledig beschermd door de FDIC, de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation.

Het aanbieden van een bankrekening werd ook door andere techgiganten al overwogen, voornamelijk om klanten aan zich te binden. Onder meer Google en Amazon hadden plannen in die zin, maar zagen daar uiteindelijk van af. Onder meer de strenge regelgeving voor financiële diensten zou de bedrijven afschrikken.