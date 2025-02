Belgische Jurimesh haalt 1,6 miljoen euro op voor AI-aangedreven boekenonderzoek

Het Gentse Jurimesh heeft in een pre-seed financieringsronde 1,6 miljoen euro opgehaald. Met het geld wil het legaltech-bedrijf zijn AI-aangedreven due diligence-platform verder finetunen.

Juridische due diligence (of boekenonderzoek) is van oudsher een traag en kostbaar traject dat bovendien gevoelig is voor menselijke fouten. Jurimesh, opgericht in 2023, wil daar via een vleugje artificiële intelligentie verandering in brengen. ‘De juridische sector heeft inefficiëntie te lang getolereerd’, zegt Jorrit Willaert, CEO van Jurimesh. ‘Met deze financiering kunnen we onze technologie verder ontwikkelen en herdefiniëren hoe juridische teams juridische due diligence en contractanalyse benaderen.’

Wekenlang bezig

Door samen te werken met M&A advocatenkantoren wist het team van Jurimesh gaandeweg in kaart brengen waar het zoal aan schortte bij handmatige due diligence. Advocaten bleken soms wekenlang bezig met het beoordelen van contracten voor een enkele transactie, het controleren van clausules en het samenstellen van rapporten. ‘Het werd ons al snel duidelijk dat het proces een slimmere oplossing nodig had’, klinkt het.

Jurimesh zocht en vond die oplossing in AI-gestuurde automatisering. Zo past het platform geavanceerde AI-documentenherkenning toe en maakt het gebruik van grote taalmodellen om rode vlaggen te herkennen, aanbevelingen te doen en gedetailleerde due diligence-rapporten te genereren. Tegelijk integreert Jurimesh naadloos met data rooms. Het platform wordt intussen vertrouwd door toonaangevende advocatenkantoren als Andersen, Grant Thornton en diverse M&A-kantoren (Mergers & Acquisitions).

Strategische partnerschappen

De pre-seed financieringsronde van 1,6 miljoen euro werd geleid door het internationale investeringsnetwerk Syndicate One en aangevuld met verschillende business angels. Met het verse kapitaal wil Jurimesh onder meer zijn AI-team uitbreiden om de algoritmes te verfijnen, en zijn aanwezigheid op de Europese markt vergroten door het commerciële team te verstevigen en strategische partnerschappen aan te gaan. Ook zal er worden geïnvesteerd in nieuwe features, die het repetitieve en tijdrovende handwerk uiteindelijk ‘volledig overbodig’ moeten maken.

‘Jurimesh stippelt een nieuw pad uit in legaltech op een moment dat de markt steeds meer zit te springen om AI-gedreven oplossingen’, zegt Hans Kayaert van Syndicate One. ‘Terwijl legal AI zich tot nu toe grotendeels richtte op brede horizontale toepassingen, hebben (de co-founders) Jorrit en Jasper indruk op ons gemaakt met het perfectioneren van de specifieke taak van legal due diligence. Daarmee schrijven ze het volgende hoofdstuk in de evolutie van legal AI.’