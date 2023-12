Bloomberg: ‘OpenAI na financieringsronde mogelijk 100 miljard dollar waard’

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, mikt bij een nieuwe financieringsronde op een waardering van 100 miljard dollar of meer. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Zo’n deal zou het Amerikaanse bedrijf een van ’s werelds meest waardevolle start-ups ooit maken.

Vooralsnog gaat het om voorbereidende besprekingen over een nieuwe financieringsronde, waar al wel potentiële investeerders bij betrokken zijn. Details zoals de voorwaarden, waardering en timing van de deal moeten dus nog worden uitgewerkt.

Grok van Musk

Als het plan om de extra financiering aan te trekken slaagt, is OpenAI de op een na waardevolste start-up in de VS. Alleen het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk is volgens onderzoekers meer waard als niet-beursgenoteerde onderneming. Eerder deze maand werd bekend dat Musk eveneens werkt aan een financieringsronde voor zijn xAI, de start-up die moet rivaliseren met OpenAI. Begin november stelde de Amerikaanse multimiljardair zijn eigen AI-product voor, genaamd Grok. Die creatie heeft toegang tot informatie van X, waarvan Musk de meerderheid van de aandelen heeft.

De explosief gestegen waardering van OpenAI weerspiegelt de AI-gekte die het bedrijf een jaar geleden ontketende na het uitbrengen van ChatGPT. Het bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om onder meer logisch klinkende teksten en zelfs poëzie te schrijven, als reactie op eenvoudige vragen. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Dat maakt de dienst populair maar ook omstreden. Microsoft heeft al zo’n 13 miljard dollar in de onderneming gestoken.