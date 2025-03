Chipconcern TSMC gaat 100 miljard dollar aan investeringen in VS aankondigen

Het Taiwanese TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, zal dinsdag aankondigen dat het de komende vier jaar 100 miljard dollar zal investeren in de Verenigde Staten. Dat berichtten Amerikaanse media.

De aankondiging zal gebeuren aan de zijde van Amerikaans president Donald Trump, schreef The Wall Street Journal. Volgens de krant, die het eerst berichtte over het nieuws, zou TSMC investeren in ‘geavanceerde fabrieken’ op Amerikaanse bodem.

Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt deelde het krantenbericht op X. Het Witte Huis ging echter niet in op vragen over het onderwerp.

Invoerheffingen vermijden

Sinds zijn terugkeer als Amerikaans president heeft Trump industriebedrijven opgeroepen om banen te creëren in de VS. Hij benadrukt dat zij op die manier hoge invoerheffingen kunnen vermijden, die hij wil opleggen op buitenlandse goederen.

Trump heeft al verscheidene bedrijfsleiders op het Witte Huis uitgenodigd om er grootschalige investeringen aan te kondigen.