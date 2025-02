EU akkoord met 920 miljoen euro aan Duitse steun voor chipfabriek in Dresden

De Europese Commissie keurt 920 miljoen euro aan Duitse steun voor de bouw van een nieuwe halfgeleiderfabriek in Dresden goed. Daarmee kan chipfabrikant Infineon zijn MEGAFAB-DD-project voltooien.

De nieuwe fabriek moet twee soorten halfgeleiders produceren: discrete powersemiconductors voor energiebeheer en schakelingen, en analoge/mixed signal-chips voor de verbinding tussen analoge en digitale systemen. De halfgeleiders zijn onder andere gericht op de industrie, auto-industrie en consumentenelektronica. De productielocatie moet als eerste in Europa snel tussen deze technologieën kunnen schakelen, om zo een hoge productiviteit te behouden. Naar verwachting zal de fabriek in 2031 op volledige capaciteit operationeel zijn.

De maatregel draagt volgens de EU bij aan een sterker Europees ecosysteem voor halfgeleiders. De EU wil hiermee ook haar afhankelijkheid van niet-Europese leveranciers verminderen. De Europese Commissie vindt daarom dat de steunmaatregel noodzakelijk en proportioneel is, en de markt op minimale wijze verstoort. Ze wijst er daarbij op dat zonder de subsidie de investering niet in Europa zou plaatsvinden.

Onderzoek en ontwikkeling stimuleren

De financiële steun wordt verleend als een directe subsidie aan Infineon, dat in totaal €3,5 miljard investeert in de bouw. In ruil voor de steun zegt het bedrijf toe bij te dragen aan de Europese halfgeleidersector door onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, samen te werken met kleine bedrijven en onderzoeksinstellingen, en te helpen bij crisisbeheer in geval van een chiptekort. Het bedrijf meldt zich daarnaast aan als geïntegreerde productiefaciliteit onder de EU Chips Act, waarmee het zich verbindt aan extra verplichtingen en samenwerking binnen de sector.

In samenwerking met Dutch IT Channel.