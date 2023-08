Miles Ahead rondt de kaap van 20 miljoen euro financiering

Het Gentse Miles Ahead heeft intussen voor 20 miljoen euro aan financiering opgehaald. Daarmee wil de Venture Studio zich nog beter toeleggen op zijn doel om startende Deep Tech- en AI-ondernemingen te helpen groeien.

Ruim 18 miljoen euro werd ingebracht door Miles Ahead Capital, het fonds dat verbonden is aan de Studio. De overige twee miljoen euro werd in de Venture Studio geïnvesteerd door de stichtende partners, Luc Burgelman en Wim De Waele, en publieke investeerder SFPIMRelaunch Fund.

Leercurve verkorten

Miles Ahead heeft inmiddels in drie bedrijven geïnvesteerd: Sealution, MyGamePlan en Talentguide. De komende vijf jaar wil de Venture Studio in maximaal twintig beginnende Deep Tech- en AI-startups investeren, en zo hun leercurve verkorten en time-to-market versnellen.

‘We zijn blij om te zien dat onze Venture Studio zeer aantrekkelijk is voor AI- en Deep Tech-ondernemers. Het bewijst dat het model een duidelijke leemte vult in de Europese markt’, zegt stichtend partner Wim De Waele. Intussen heeft een aantal bijkomende investeerders interesse getoond. ‘Daarom hebben we besloten om de werving in de komende zes maanden verder te zetten met als doel een fondsgrootte van 30 miljoen euro’, klinkt het ambitieus.