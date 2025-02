Nvidia groeit opnieuw hard dankzij AI-wedloop

Het Amerikaanse chipbedrijf weet opnieuw uitstekende resultaten neer te zetten. De omzet uit (AI) datacenters verdubbelt, die uit grafische kaarten daalt, al ligt dat mogelijk aan de timing.

De omzet Nvidia lag in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 39,3 miljard dollar (37,5 miljard euro) 78 procent hoger dan het vierde kwartaal van het jaar daarvoor. Het bedrijf is de belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor geavanceerde toepassingen van artificiële intelligentie (AI). Door de wedloop tussen techbedrijven om steeds krachtigere AI-modellen te ontwikkelen, groeit Nvidia kwartaal na kwartaal.

De winst van Nvidia kwam uit op 22,1 miljard dollar (21,1 miljard euro), een stijging van 80 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wel leidden hogere kosten voor de ‘overgang naar complexere systemen’ tot gekrompen winstmarges.

Blackwell

Nvidia verkoopt sinds vorig jaar zijn nieuwste Blackwell-chipserie, die de verdere ontwikkeling van AI-systemen moet ondersteunen. De vraag naar het nieuwe systeem is volgens topman Jensen Huang enorm groot. Hij zei ook dat het bedrijf de productie van supercomputers met een versie van die chip heeft opgevoerd.

Op de financiële markten werd met spanning uitgekeken naar de nieuwe cijfers van Nvidia, omdat ze laten zien in welk tempo grote techbedrijven als Meta of Amazon investeren in extra rekenkracht voor AI.

Eerder dit jaar sloegen bij beleggers twijfels toe over het zeer hoge groeitempo van Nvidia. Chinese ontwikkelaars lanceerden een AI-chatbot, DeepSeek, die qua prestaties vergelijkbaar was met Amerikaanse tegenhangers zoals ChatGPT maar tegen een fractie van de kosten. Later werd dat beeld genuanceerd, maar de vraag bleef of gigantische investeringen in rekenkracht van chips voor AI-toepassingen wel gerechtvaardigd waren.

Meer datacenters, minder grafische kaarten

Vooralsnog lijken techbedrijven nog veel te investeren in datacenters. Chips voor datacenters leverden Nvidia bijna twee keer zoveel omzet op als een jaar eerder. Ze zijn goed voor veruit het grootste deel van de verkopen van Nvidia.

Grafische kaarten voor games, waar Nvidia ooit groot mee werd, leverden juist minder op dan een jaar eerder. Al heeft dat mogelijk te maken met de timing.

In het vierde kwartaal was al duidelijk dat Nvidia begin dit jaar haar nieuwe RTX 5000-reeks zou aankondigen, wat intussen is gebeurd. Daardoor zullen veel consumenten die gamen of thuis met AI experimenteren mogelijk hebben gewacht met de aankoop van een nieuwe grafische kaart.