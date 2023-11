Payconiq GO geeft handelaars hun eigen app

Bancontact Payconiq Company introduceert voor handelaars een eigen app. De consument die bij een handelaar betaalt door de Payconiq-sticker aan de kassa te scannen, zal hierdoor niet meer zelf het bedrag moeten invoeren.

Met de nieuwe app Payconiq GO kan de handelaar zelf de betalingen ontvangen via zijn smartphone en eigenhandig het bedrag ingeven. De klant moet nog steeds de roze sticker scannen, maar hoeft nadien dus enkel nog het bedrag te bevestigen. De sticker krijgt wel een nieuw uiterlijk. Ook een QR-code scannen op het scherm van de smartphone van de handelaar, via de nieuwe app, is een optie.

Historiek

Indien een handelaar kiest voor de Payconiq GO-oplossing, kan hij een historiek van de transacties raadplegen via de app. Het is ook mogelijk om elke avond per e-mail een rapport te ontvangen met alle Payconiq-transacties van de dag. Handelaars die kiezen om niet met Payconiq GO werken, kunnen de bestaande sticker blijven gebruiken.

Bij andere systemen van de betaaldienst voor handelaars, bijvoorbeeld een QR-code op de betaalterminal, werd het bedrag wel reeds op voorhand ingevuld.