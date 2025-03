Toekomst van Roomba-maker iRobot hangt aan een zijden draadje

Nu de overname door Amazon is mislukt, is de toekomst van het robotstofzuigerbedrijf onzeker, zo zegt iRobot aan investeerders.

iRobot kent u als de makers van de Roomba, een van de eerste robotstofzuigers die bij het brede publiek doorbraken. In 2022 kondigde Amazon aan dat het het bedrijf wilde overnemen voor 1,7 miljard dollar. Die overname stootte echter op kritiek van regulatoren in de VS en de EU, omdat Amazon al in de roboticasector zit en op deze manier ook data zou verkrijgen over de binnenkant van huizen. De deal werd in januari vorig jaar afgeblazen.

Sindsdien zwalpt iRobot op financieel vlak. Zowat de helft van het personeel werd vorig jaar aan de deur gezet en het bedrijf snoeide in onder meer opslag. In een call met investeerders geeft het bedrijf aan dat die herstructureringen de productiekosten hebben verminderd, maar dat de toekomst nog onzeker is. Inkomsten voor de robotmaker zakten van 891 miljoen dollar in het financiële jaar 2023 naar 682 miljoen dollar vorig jaar.

Bij de call kondigde deze week zo’n acht nieuwe modellen aan, maar als die geen groot succes worden, is het over een jaar uit met iRobot. Het gaat om modellen die met lidar werken, en geprijsd zijn tussen de 300 en 1.000 dollar.