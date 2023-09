‘Fortnite-maker Epic voert ontslagronde door’

Epic Games, de Amerikaanse ontwikkelaar van het populaire computerspel ‘Fortnite’, stuurt 870 werknemers de laan uit. Het gaat om zowat 16 procent van het totale personeelsbestand.

Het financieel persbureau Bloomberg rapporteert over de ontslagronde en kon ook een memo van CEO Tim Sweeney aan het personeel inkijken. ‘We spenderen al een tijdje veel meer geld dan we verdienen’, zegt de topman. ‘Ik was lange tijd optimistisch dat we ons zonder ontslagen door deze transitie zouden worstelen, maar nu zie ik dat dat onrealistisch was.’

Volgens Sweeney werd de recente groei van Epic vooral aangedreven door het ‘Fortnite Creator’-programma, dat ‘lagere marges’ biedt dan andere inkomstenstromen van het bedrijf, zoals de verkoop van ‘skins’ in Fortnite, puur esthetische aanpassingen aan de onlineshooter. Het ‘Creator’-programma laat spelers van de multiplayer-campagnes toe om hun eigen content te maken binnen het spel en die te verkopen. Van de opbrengst gaat 60 procent naar Epic en 40 procent naar de maker zelf.

Epic heeft zijn hoofdkwartier in Cary, in de staat North Carolina. Het bedrijf maakt spellen, zoals het immens populaire ‘Fortnite’ dat 400 miljoen spelers telt, maar ontwikkelt ook de Unreal Engine. Dat is software waarmee computerspellen kunnen worden ontworpen. Naast het besparingsprogramma zet Epic ook twee onderdelen in de etalage met 250 werknemers. Het gaat om muziekplatform Bandcamp en marketingbureau SuperAwesome, die Epic respectievelijk vorig jaar en in 2020 verwierf. Epic is een van de grootste gamingbedrijven in privé-handen. Sweeney bezit de meerderheid van de aandelen, de Chinese techreus Tencent heeft een belang van 40 procent. Het bedrijf vecht ook al jaren een strijd uit met Apple en Google, over de commissies die beide techbedrijven vragen op aankopen in hun app store.