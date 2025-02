Google zet vol in op AI, ook voor zijn zoekmachine

Kunstmatige intelligentie blijkt een groeiende bron van inkomsten voor de techgigant. Dat lijkt het bedrijf ook aan te zetten om AI nog dieper in zijn producten te verwerken, en ook om eerdere principes te laten varen.

Laten we beginnen met de cijfers. Diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben Google in het vierde kwartaal opnieuw veel meer omzet opgeleverd. De clouddivisie van het techbedrijf boekte een 30 procent hogere omzet, zo maakte moederbedrijf Alphabet bekend. Dat komt onder andere doordat AI-startups gebruikmaken van de rekenkracht die dit onderdeel aanbiedt.

Vooral de clouddivisie van het bedrijf moet in de toekomst voor verdere groei zorgen dankzij de verwachte stroom aan nieuwe AI-toepassingen, die Google zelf ook ontwikkelt en verwerkt in zijn diensten. Google Cloud boekte uiteindelijk een omzet van 12 miljard dollar in het vierde kwartaal, wat iets minder was dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Alles AI

Andere takken van het bedrijf, zoals de zoekmachine, groeien aan een beduidend lager tempo. Sundar Pichai, CEO van Google, ziet de grote innovatie hier in ‘nog meer AI’. In een gesprek met investeerders naar aanleiding van de kwartaalcijfers, meldt hij dat Google nog meer AI-functies gaat stoppen in zijn zoekmachine, en dat het uiteindelijke doel is om de zoekmachine om te bouwen naar een soort AI-assistent die voor je het internet afzoekt en samenvat.

De zogeheten ‘Search with AI’ functies zijn in ons land nog niet uitgerold, maar krijgen van (Amerikaanse) gebruikers redelijk veel kritiek omdat ze vaak hallucineren. Zo zijn er voorbeelden van de Google AI die gebruikers op zoek naar een recept aanraden om lijm in hun pizza te verwerken. De aanpassing heeft ook een grote impact op websites die afhankelijk zijn van Googles zoekmachineverkeer voor hun advertentie-inkomsten. Niettemin wil Pichai verder gaan in het ingeslagen pad.

Ook in wapens

Nog een opvallende aanpassing komt er deze week in de doelstellingen die Google stelt rond waar het AI voor wil ontwikkelen. Enkele jaren geleden beloofde de techgigant nog dat hij nooit AI zou maken voor wapens. In de richtlijnen rond AI stelde het bedrijf dat het geen AI toeliet die ‘waarschijnlijk schade kan veroorzaken’. De richtlijnen kwamen er toen na stevige protesten van werknemers over contracten die Google had met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Pichai schreef toen ook dat hij nooit AI zou laten ontwikkelen voor massa-surveillance.

Maar die richtlijnen laat Google nu vallen. Ze zijn vervangen door een veel vagere tekst over ‘verantwoorde AI’, waarin het bedrijf belooft zijn producten streng te testen en eventuele schadelijke gevolgen zo veel mogelijk in te dijken. Google heeft de voorbije jaren verschillende contracten afgesloten met onder meer het Amerikaanse en Israëlische leger voor clouddiensten, ook weer onder protest van zijn eigen werknemers. Het bedrijf aast mogelijk op nog meer van deze contracten.