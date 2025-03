Computermaker HP schrapt tot 2.000 extra banen

Computermaker HP gaat dit jaar 1.000 tot 2.000 extra banen schrappen. Dat is onderdeel van een eerder aangekondigde reorganisatie. Door de stap bespaart het concern jaarlijks naar verwachting ongeveer 300 miljoen dollar.

Het technologieconcern heeft last van stijgende prijzen van onderdelen en de Amerikaanse importheffingen op producten uit China. Er zijn zorgen over de impact van de plannen van president Donald Trump op de computerindustrie, die sterk afhankelijk is van de import van overzeese productielocaties.

Het concern kondigde in 2022 al een massaontslag aan en wilde afscheid nemen van duizenden werknemers. Dat had destijds te maken met een dalende vraag naar computers. In oktober vorig jaar telde HP wereldwijd nog ruim 58.000 werknemers.