Microsoft toch in raad van bestuur OpenAI, maar zonder stemrecht

Microsoft krijgt als grootste aandeelhouder en investeerder dan toch een zitje in de raad van bestuur van OpenAI. Die raad gaat nu op zoek naar extra mensen na de chaos van de afgelopen weken.

Microsoft mag een vertegenwoordiger afvaardigen naar de raad. Die mag de vergaderingen bijwonen en heeft toegang tot vertrouwelijke informatie, maar heeft geen stemrecht. Dat maakt dat Microsoft niet mee kan stemmen over toekomstige bestuursleden.

En die zullen er komen. In zijn eerste officiële communicatie na zijn terugkeer zegt CEO Sam Altman dat de raad actief op zoek gaat naar zes nieuwe bestuursleden met expertise in technologie, veiligheid en beleid. Bronnen zeggen wel aan Reuters dat investeerders in het bedrijf waarschijnlijk geen zetel krijgen.

Verder werd Greg Brockman opnieuw aangesteld als president en Mira Murati opnieuw als CTO. Murati was een half weekend CEO ad interim na het onverwachte ontslag van Altman, maar werd al snel vervangen door Emmett Shear, die vervolgens werd vervangen door de terugkerende Altman.

Ilya Sutskever, die mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Altman, maar later terugkwam op die keuze, keert niet terug naar de raad van bestuur, maar blijft wel aan in het bedrijf. De plooien tussen hem en Altman lijken gladgestreken, maar Altman zegt dat er wordt gekeken hoe hij zijn werk binnen het bedrijf kan verderzetten.