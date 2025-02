Mogelijke overname Intel in de maak: Broadcom en TSMC tonen interesse

De Amerikaanse infrastructuurreus Broadcom en de Taiwanese chipfabrikant TSMC tonen interesse in respectievelijk de chipontwerp- en chipfabricage-activiteiten van Intel. Dat melden diverse media in de VS waaronder Bloomberg en The Wall Street Journal.

Volgens The Wall Street Journal heeft Broadcom informeel gesprekken gevoerd met adviseurs over een mogelijk bod op Intels chipontwerpdivisie, die verantwoordelijk is voor de Core- en Xeon-processoren. Broadcom zou echter alleen tot een overname overgaan als een andere partij de chipfabricagetak van Intel, Intel Foundry, overneemt.

TSMC, een directe concurrent van Intel Foundry, zou interesse hebben in de overname van een deel of van alle chipfabrieken van Intel, met name de Amerikaanse vestigingen, aldus Bloomberg en The Wall Street Journal. Er wordt gespeculeerd over een consortiummodel, waarbij andere chipontwerpers en private equity-firma’s een belang in Intels fabricage-activiteiten zouden kunnen verwerven.

Trump

De interesse van TSMC zou mede op aandringen van de regering-Trump zijn ontstaan, hoewel een functionaris tegenover The Wall Street Journal en Bloomberg aangaf dat de president een buitenlandse overname van Intels fabrieken waarschijnlijk niet zou steunen.

Gesprekken over de mogelijke opsplitsing van Intel in een ontwerp- en een fabricagebedrijf zouden al enige tijd gaande zijn. Intels interim-bestuursvoorzitter Frank Yeary zou hierover met de Amerikaanse regering en TSMC-leiders hebben gesproken. Intel zelf kampt met financiële uitdagingen en kondigde eerder een kostenbesparingsplan van 10 miljard dollar aan, wat leidde tot het schrappen van meer dan 15.000 banen.

Verzelfstandiging

Hoewel de focus vooralsnog lijkt te liggen op de Amerikaanse Intel-fabrieken, zouden ook vestigingen in andere landen, zoals Ierland en Israël, bij een deal betrokken kunnen worden. Intel heeft de afgelopen maanden al stappen gezet om Intel Foundry intern te verzelfstandigen. De financiële topman van Intel, David Zinsner, verklaarde eerder dat een volledige afsplitsing van de fabricage-activiteiten tot de mogelijkheden behoort. Intel, Broadcom en TSMC hebben nog niet gereageerd op de berichten.

In samenwerking met Dutch IT Channel.