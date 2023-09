Nederlandse elektronicaketen BCC vraagt uitstel van betaling aan

In Nederland heeft BCC uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam. De elektronicaketen, een concurrent van onder meer MediaMarkt, zegt te maken te hebben met ‘aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden’.

BCC heeft bij onze noorderburen bijna zestig vestigingen met in totaal ruim 1.100 medewerkers. De surseance heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de winkels of de rechten van klanten, aldus het bedrijf. Zo blijven zowel de winkels als de webshop voorlopig open. Ook kunnen klanten nog gewoon rekenen op de levering en installatie van hun bestellingen.

In de loop van donderdag besloot een deel van de winkels echter toch tijdelijk de deuren te sluiten. Het ging om een voorzorgsmaatregel uit zorg voor de veiligheid van het personeel. ‘Als het om elektronica gaat, gaat het om dure aankopen. En bij zaken als het terugbrengen of retourneren van aankopen bij een surseance lopen de emoties soms veel te hoog op. Samen met de bewindvoerder en vestigingsmanagers hebben we afgesproken dat we beveiligers gaan inregelen’, zei topman Casper Klinkhamer daarover. Volgens hem zijn maandag alle winkels weer gewoon te bezoeken.

Mirage Retail Group

Klinkhamer zegt dat BCC onder ‘steeds zwaarder wordende druk’ staat: ‘Ondanks stevige maatregelen die genomen zijn om de kosten terug te dringen en de financiële positie te verbeteren, hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en dat we niet op deze manier kunnen doorgaan. Samen met de bewindvoerders zullen we nu verdere opties beoordelen. Onze prioriteit ligt nu bij onze medewerkers en klanten.’

BCC valt onder Mirage Retail Group (MRG). Dat moederconcern zette eind augustus nog speelgoedwinkelketen Intertoys te koop, ook een dochteronderneming. MRG nam in 2019 ook Blokker over, een jaar later volgde BCC. ‘Als de tijd rijp is’ gaan die ondernemingen ook in de verkoop, gaf topman Michiel Witteveen eerder aan. Hij achtte dat beter voor de toekomst van de bedrijven.