Red Hat ontslaat vier procent van personeelsbestand

IBM-dochter en open source specialist Red Hat gaat iets minder dan vier procent van haar twintigduizend personeelsleden ontslaan.

Volgens Red hat gaat het om minder dan achthonderd mensen, hoofdzakelijk algemene en administratieve rollen. Het bedrijf benadrukt dat er geen ontslagen vallen bij sales of bij mensen die aan producten werken.

De effectieve ontslagen zullen in de komende maanden worden uitgevoerd. De ontslagronde komt er een week nadat moederbedrijf IBM aankondigde dat haar kwartaalomzet op 14,3 miljard komt, met een nettowinst die drie procent hoger ligt dan een jaar eerder, op 7,5 miljard dollar.

Ook daar werden begin dit jaar ontslagen aangekondigd. Aanvankelijk sprak het bedrijf over 3.900 mensen, maar in een interview met Bloomberg zei CEO Arvind Krishna vorige week dat het eerder rond de vijfduizend mensen zal zijn.