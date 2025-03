Uiteindelijk 19 mensen op straat bij Sopra Banking Software

Bij softwareleverancier Sopra Banking Software zullen uiteindelijk geen 35 maar 19 werknemers worden ontslagen. Dat meldt de liberale vakbond ACLVB.

De directie kondigde half januari aan dat ze van plan was om 35 van de 244 werknemers in België te ontslaan. Dat betekende de start van procedure-Renault, die van toepassing is bij grote collectieve ontslagen. Het bedrijf heeft de ingreep nu kleiner gemaakt: er zullen 19 mensen worden ontslagen, waardoor de drempel voor de procedure-Renault niet meer wordt gehaald.

Voor de ontslagen werknemers geldt een sociaal plan dat de werkgever had voorgesteld, maar waarover niet werd onderhandeld met de vakbonden. De bonden zeggen dat ze een verzoening zullen aanvragen bij de overheidsdienst Werk.