Vodafone wil duizend banen schrappen in Italië

Vodafone wil in Italië duizend banen schrappen om de kosten te drukken en er de concurrentie het hoofd te kunnen bieden in de hevig bevochten telecommarkt. Het Britse telecombedrijf is onderhandelingen met de vakbonden gestart.

‘De drastische daling van de prijzen door de zware concurrentiedruk heeft voor een forse terugval gezorgd van het omzetcijfer en de marges in de telecomsector, die daarnaast ook gebukt gaat onder de energiecrisis’, aldus Vodafone in een persbericht.

De Britse groep stelt in Italië zowat 5.700 mensen tewerk.