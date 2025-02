Warner Bros. Discovery zou drie gamestudio’s willen sluiten

Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery sluit drie van zijn gamestudio’s. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo die het in handen heeft. Het gaat om Monolith Productions, Player First Games en Warner Bros. Games San Diego. De memo is volgens het persbureau verstuurd naar personeel van de gamestudio’s.

Met de ingreep wil het bedrijf de winstgevendheid van zijn afdeling voor games vergroten. Die tak heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Zo moest Warner Bros. Discovery miljoenen afschrijven nadat Suicide Squad: Kill the Justice League niet was aangeslagen bij het grote publiek. Datzelfde gebeurde nadat de games Harry Potter: Quidditch Champions en MultiVersus de hoge verwachtingen niet wisten waar te maken.

Hogwarts Legacy

Door de sluiting van Monolith Productions komt ook een eind aan de ontwikkeling van een game met superheld Wonder Woman in de hoofdrol. Bloomberg meldde eerder deze maand dat die titel al meer dan 100 miljoen dollar heeft gekost. De gamesdivisie van Warner Bros. Discovery zat ook achter Hogwarts Legacy, gebaseerd op de Harry Potter-wereld. Die game, ontwikkeld door dochterbedrijf Avalanche Software, groeide uit tot het bestverkochte spel van 2023. Avalanche werkt inmiddels aan nieuwe content voor die titel.