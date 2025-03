Huawei hanteert ‘nultolerantie’ voor corruptie

Huawei zegt vrijdag dat het een ‘nultolerantie’ hanteert wat corruptie betreft. Het Belgische gerecht voert een onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement bij lobbyingpraktijken van het Chinese telecombedrijf.

‘Huawei neemt de beschuldigingen serieus en zal dringend communiceren met de speurders om de situatie beter te begrijpen’, meldt het bedrijf aan het Franse persagentschap AFP.

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar corruptiepraktijken die verband houden met lobbywerk door Huawei. Volgens het federaal parket zou de corruptie regelmatig en heel discreet hebben plaatsgevonden van 2021 tot nu.

Dat liep onder het mom van commerciële lobbying en in verschillende vormen, zoals vergoedingen voor het innemen van politieke standpunten of buitensporige geschenken zoals restaurant- en reiskosten of regelmatige uitnodigingen voor voetbalwedstrijden.

In dat onderzoek vonden donderdag 21 huiszoekingen plaats, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen, en Wallonië maar ook in Portugal. Ook zou er mogelijks sprake zijn van witwassen, aldus nog het federaal parket.

Niet eerste incident

Nochtans is het niet de eerste keer dat de telecomspeler de kantjes er vanaf loopt in ons land. Eind 2020 lanceerde het bedrijf al een campagne op sociale media met tweets van valse influencers en artikels op valse nieuwssites. Op dat moment liep er een marktbevraging door de telecomregulator rond de beslissing om Huawei en ZTE te weren voor de bouw van de 5G-netwerken.

In die campagne werd scherp uitgehaald naar de Belgische politiek. Maar kwamen ook consultants opdraven die de keuze om Huawei te weren moesten veroordelen. In een tweede fase werd er een heel netwerk van zestien fake nieuwssites ontdekt die druk werden gedeeld door medewerkers van het bedrijf om het imago van Huawei op te blinken en de meningen over het bedrijf te verbeteren.