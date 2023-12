Amazon voor de rechter voor verkopen spionagecamera

Een vrouw die als minderjarige werd bespioneerd via een camera vermomd als ‘handdoekhanger’ heeft de commercegigant aangeklaagd voor medeplichtigheid. Een rechter heeft de zaak nu gegrond verklaard.

De zaak draait om een Braziliaanse die als minderjarige naar de VS kwam op uitwisseling. Daar werd ze door haar gastgezin bespioneerd in haar private badkamer met een camera die ze op Amazon gekocht hadden. Het toestel is specifiek een spionagecamera, die vermomd is als haakje voor handdoeken.

Amazon hoopte om de zaak ongegrond te laten verklaren. Het bedrijf zegt niet verantwoordelijk te zijn voor wat anderen op zijn platform verkopen. Dat de zaak er toch komt, is een kleine tegenvaller voor de gigant. De producten werden echter specifiek aangeprezen als spionagecamera’s in de productpagina op het e-commerceplatform, en die post zou ook zijn nagekeken door het Product Safety Team van het bedrijf.

Spycams

Amazon verkoopt een hele reeks spionagecamera’s, bijvoorbeeld verstopt in teddyberen. Die toestellen zijn niet illegaal en worden meestal aangeprezen als een manier om babysitters of huispersoneel in het oog te houden.

Speciaal aan de productpagina van de ‘Hidden Clothes Hook Camera’ is echter dat die het toestel aanprijst met onder meer een beeld van de hanger in een badkamersetting, en de melding dat die ‘geen aandacht trekt’ van het slachtoffer. De pagina suggereert dus wel erg nadrukkelijk dat het hier om het spioneren van naakte mensen gaat en Amazon ‘kan niet claimen geschrokken te zijn’ dat het product daar ook voor gebruikt wordt, aldus de rechter.

Goedgekeurd

Vervelend voor Amazon is dat de pagina al eerder door gebruikers werd gemarkeerd als mogelijk illegaal, en dus werd nagekeken door het team dat productpagina’s moet nakijken. Amazon wist dus van de productpagina en keurde hem goed, met de gevolgen voor het slachtoffer. Daar zal de techgigant zich nu voor moeten verantwoorden.