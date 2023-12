Game-uitgever Activision Blizzard schikt voor 50 miljoen dollar in intimidatiezaak

Activision Blizzard zal ongeveer 50 miljoen dollar (zo’n 45,8 miljoen euro) betalen om een rechtszaak uit 2021 te schikken. De zaak was aangespannen door een toezichthouder in Californië die beweerde dat de videogamemaker vrouwelijke werknemers discrimineerde.

De Civil Rights Department (CRD) had de Call of Duty-maker aangeklaagd naar aanleiding van beschuldigingen dat het bedrijf vrouwelijke werknemers routinematig onderbetaalde, geen promotie gaf en seksuele intimidatie door de vingers zag. De beschuldigingen van systemische seksuele intimidatie worden volgens de schikkingsovereenkomst wel ingetrokken, meldt persagentschap Reuters.

De resterende beschuldigingen omvatten onder meer dat Activision Blizzard vrouwen discrimineerde, onder andere door hen promotiekansen te ontzeggen en hen minder te betalen dan mannen voor nagenoeg hetzelfde werk, aldus de CRD in een verklaring.

Aanvullende stappen

De game-uitgever zal ook aanvullende stappen ondernemen om te zorgen voor een eerlijk belonings- en promotiesysteem. Ook gaat Activision Blizzard een geldelijke compensatie bieden aan de vrouwen die tussen 12 oktober 2015 en 31 december 2020 in Californië in dienst waren of op contractbasis werkten. Deze overeenkomst moet wel nog worden goedgekeurd door de rechtbank.

‘In de schikkingsovereenkomst heeft de CRD uitdrukkelijk erkend dat ‘geen enkele rechtbank of onafhankelijk onderzoek de beschuldigingen heeft gestaafd dat er sprake zou zijn van systematische of wijdverspreide seksuele intimidatie’, zei Activision Blizzard in een verklaring. Het bedrijf stelt verder dat niet is gebleken dat het bestuur of de algemeen directeur onjuist heeft gehandeld in het omgaan met gevallen van wangedrag op de werkvloer.

Activision werd in oktober voor bijna 69 miljard overgenomen door Microsoft.