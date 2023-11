Google betaalt Apple 36% van advertentie-inkomsten op Safari

Google heeft veel geld over om de standaard zoekmachine te blijven op Apple’s Safari browser. Het bedrijf zou Apple 36% van de inkomsten uit advertenties op Safari gunnen, zo blijkt uit getuigenissen voor de rechtbank.

De onthullingen komen uit een antitrustzaak die de Amerikaanse Justitie momenteel voert tegen Google. Eerder kwam daar al boven dat Google zo’n 25 miljard euro betaalde in 2021 om de standaard zoekmachine te zijn op Apple’s smartphones en andere toestellen.

Nu hebben we ook een percentage. Zo’n 36 procent van de totale inkomsten van Google uit Safari gaat naar Apple, zo meldt een getuige. Het was volgens Bloomberg-reporter ter plaatse overigens niet meteen de bedoeling om dat cijfer vrij te geven, gezien de reactie van Google’s belangrijkste advocaat, die ‘zichtbaar in elkaar kromp’ bij de getuigenis.

Zowel Google als Apple hebben geijverd om die details privaat te houden in de zaak. Zij argumenteren dat het publiek maken van de cijfers een impact kan hebben op Google’s competitiviteit.

Het Amerikaanse Justitiedepartement onderzoekt in deze zaak of Google een zoekmonopolie heeft en dat mogelijk misbruikt. Tot nu toe is er vooral aandacht gegaan naar de afspraken die het bedrijf maakte met Apple, maker van de populairste smartphone in de Verenigde Staten.