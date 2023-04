Welexit kondigt AI-toepassing aan die gespecialiseerd is in Belgisch recht

De Belgische startup Welexit biedt met MyLittleLawyer.be naar eigen zeggen de eerste chatbot aan die gespecialiseerd is in Belgisch recht. De dienst, die ‘zeer binnenkort’ beschikbaar komt, wil een ‘gratis advocaat op zak’ zijn die in luttele seconden betrouwbare antwoorden oplepelt.

Elke dag doen zich talloze juridische problemen voor die ons allemaal kunnen treffen. Dat kan gaan van een burenruzie over betalingsproblemen tot een conflict waarbij gedreigd wordt met een rechtszaak. Toch zegt bijna zestig procent van de achttien- tot veertigjarigen nog nooit gebruik te hebben gemaakt van de diensten van een advocaat, zo blijkt uit een enquête die Welexit in maart 2023 uitvoerde. Met MyLittleLawyer.be wil de start-up een stukje stress wegnemen bij een juridisch probleem.

Ophelderen en kaderen

‘Die stress komt vooral van de onduidelijkheid. Zodra je begrijpt wat je overkomt, doordat onze toepassing het in alledaagse taal uitlegt, ben je beter in staat om met een koel hoofd te reageren’, vertelt Yizhaq Kricheli, CEO en medeoprichter van Welexit. ‘Op basis van geavanceerde kunstmatige intelligentie uit ons vakgebied hebben we een chatbot ontwikkeld die gespecialiseerd is in Belgisch recht – iets wat niet het geval is bij ChatGPT. MyLittleLawyer.be geeft onmiddellijk betrouwbare antwoorden.’

Het is evenwel niet de bedoeling om het beroep van advocaat af te schaffen, zegt Kricheli, maar eerder om het werk van advocaten te vergemakkelijken door juridische problemen eerst op te helderen en te kaderen. ‘Bij eenvoudige vragen is vaak zelfs geen tussenkomst van een advocaat vereist. Zo voorkomen we dat gebruikers onnodig kosten maken én dat advocaten hun tijd verspillen’, klinkt het.

Meteen afspraak maken

De dienst biedt straks ook een concrete oplossing aan voor wie na het gesprek met de chatbot contact wil opnemen met een advocaat. Met een druk op de knop kan een consult worden geregeld met een jurist die gespecialiseerd is in het juiste rechtsgebied, online of op zijn of haar kantoor. Hiervoor rekent MyLittleLawyer.be de gebruiker een bedrag van 29 euro aan.

De dienst zal volgens Welexit zeer binnenkort beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen zich op de site alvast op een wachtlijst laten zetten.