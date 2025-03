Oud-bestuurder wordt nieuwe CEO Intel

Het chipconcern Intel heeft een nieuwe topman gevonden. De 65-jarige Lip-Bu Tan wordt de vierde CEO in zeven jaar van het concern, zo heeft het aangekondigd.

Lip-Bu Tan was tot vorige zomer lid van de raad van bestuur van Intel. Hij trok zich toen terug, naar verluidt wegens meningsverschillen met de toenmalige CEO, Pat Gelsinger. Diens vertrek werd eind vorig jaar aangekondigd.

Lip-Bu Tan, die op 18 maart begint, was eerder onder meer baas van het chipbedrijf Cadence Design Systems. Het aandeel Intel ging na de aankondiging tot 10 procent hoger tijdens de nabeurse handel.

Intel domineerde ooit de chipmarkt, maar kampt intussen al jaren met problemen. Het bedrijf miste de bocht naar artificiële intelligentie (AI), waar spelers als Nvidia de dienst uitmaken. Maar het miste jaren geleden ook al de mobiele revolutie van energiezuinige (smartphone)chips, een markt waar Qualcomm vandaag domineert.

Vorig jaar halveerde het aandeel in waarde en werd er een herstructureringsplan gelanceerd. Daarbij zouden ongeveer 18.000 mensen, of 15 procent van het personeelsbestand, hun job verliezen.

Intussen is het ooit zeer dominante Intel aangeschoten wild in de sector. Hoewel het nog steeds om een enorm bedrijf gaat, duiken er af en toe geruchten op over overnamekandidaten. Gisteren nog meldde Reuters dat TSMC het beheer van de foundry services van Intel (waar het chips produceert voor anderen) wil overnemen.