Belgisch investeringsbedrijf neemt Nederlands rekruteringsplatform over

Het Belgische investeringsbedrijf Strada Partners neemt via haar dochter ISH Holding het Nederlandse Homerun over.

Homerun is een Applicant Tracking System, kortweg ATS, een platform om vacatures op te stellen, te verwerken en kandidaten te beheren. Het bedrijf wordt geleid door Willem van Roosmalen. Hij en de andere oprichters zoals Thomas Moes en Bob Kreefft blijven na de overname aan als adviseur of werknemer.

Voor ISH is het de tweede overname in hetzelfde segment op korte tijd. In juni nam het al het Belgische Jobtools over, eveneens een Applicant Tracking System.