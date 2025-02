Belgische tak IT-recruiter Blake & Partners overgenomen door Pauwels Consulting

Pauwels Consulting neemt de Belgische tak van haar failliet verklaarde sectorgenoot Blake & Partners over. Zowel de vaste medewerkers als de freelance contractors kunnen mee verhuizen.

Het rommelde al enige tijd bij Blake & Partners, een bedrijf dat onder de namen Fuse engineering en EyeTech Solutions IT- en engineering profielen op freelancebasis aan bedrijven aanbiedt. Het bedrijf vroeg eerder bescherming via de procedure van de gerechtelijke organisatie bij de Antwerpse Ondernemingsrechtbank, maar op 13 februari verklaarde de Antwerpse Ondernemingsrechtbank de Belgische ondernemingen failliet.

Amper een week later bevestigt curator Nathalie Vermeersch aan Data News dat het bedrijf alsnog een doorstart kan maken onder vleugels van Pauwels Consulting. Het bedrijf neemt de volledige Belgische afdeling over, inclusief een deel van de vaste werknemers en 177 contractors, waarvan er zo’n 130-tal op vaste basis werkten.

Data News vernam eerder al dat Pauwels Consulting in gesprek was met de curator, maar de deal raakte pas woensdagavond formeel beklonken. ‘Er was op een week tijd een akkoord inclusief de bank. Dat laat toe om zo veel mogelijk contracten te behouden, zowel van de klanten als de freelancers die voor hen aan de slag zijn,’ zegt curator Vermeersch aan onze redactie. ‘Hun contract blijft, alleen de contractpartij verandert.’

Verloren maand grotendeels uitbetaald

De freelancers die via Blake & Partners werkten verliezen in principe wel hun betaling voor januari. Onze redactie vernam uit goede bron dat zij te horen kregen dat Pauwels Consulting wel bereid is om zeventig procent van die openstaande factuurbedragen alsnog te betalen, ook al werkten ze op dat moment niet voor hun nieuwe consultancypartner. Daar tegenover staat wel de vraag om minstens twaalf maanden via Pauwel Consulting te werken.

Blake & Partners heeft ook een Nederlandse tak. Daar werd het faillissement op 11 februari 2025 uitgesproken, maar is vooralsnog geen overnemer toegekomen.

Blake & Partners is een sectorgenoot van Pauwels. Die laatste legt zich sinds 1999 toe op consultants in onder meer IT, life sciences, ruimtevaart en engineering en wist de afgelopen jaren fors te groeien met overnames, soms door spelers die noodgedwongen moesten stoppen. Het bedrijf heeft intussen dertig kantoren in tien Europese landen en haalde in 2023 een omzet van 175 miljoen euro.