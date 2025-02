Broadcom doet geen toegevingen in VMware-debacle

Een klein jaar nadat verschillende Europese sectorverenigingen aan de alarmbel trokken over de prijsstijgingen en contractwijzigingen bij VMware en Broadcom, is er weinig veranderd. Er is veel overleg, maar weinig toegevingen.

De overname van VMware door Broadcom laat een zure nasmaak na bij klanten en partners. Mede daarom trokken Beltug, de sectorvertegenwoordiger voor zakelijke IT-gebruikers in België, samen met haar Franse tegenhanger Cigef, CIO Platform (Nederland) en VOICE (Duitsland) aan de alarmbel. Contracten werden duurder of eenzijdig gewijzigd, afspraken werden niet nageleefd en licentievoorwaarden werden strenger.

Een jaar later lijkt Broadcom niet van zin om daar in tegemoet te komen. ‘We hebben heel veel contact gehad, zowel met de Belgische mensen als met de wereldwijde groep,’ zegt Danielle Jacobs van Beltug. ‘We gaan hierover ook opnieuw in gesprek met de nieuwe Europese Commissie.’

‘Maar het is niet opgelost,’ stelt ze. Daarom dat er zowel nationaal als internationaal, samen met andere sectorvertegenwoordigers, wordt aangeklopt bij Broadcom.

Deal wel mogelijk

‘Je hebt als gebruiker twee keuzes: weggaan of blijven. Migreren naar andere oplossingen kost geld, maar blijven ook want de prijzen gaan omhoog. Er is geen goede keuze. We weten wel dat sommige bedrijven intussen individueel een overeenkomst met Broadcom hebben gesloten, dus een deal is wel mogelijk.’

Los van de zakelijke gebruikers zitten ook de partners van VMware en Broadcom met vragen. Ook met hen is Beltug in overleg om hun zorgen bij het bedrijf duidelijk te maken.

Jacobs is ook kritisch naar Europa toe. ‘Er is een Digital Markets Act, de Digital Services Act en andere wetten. Maar waar zijn we mee bezig op regelgevend vlak wanneer spelers alsnog dingen kunnen doen die gewoon unfair zijn naar de markt toe?’

Ze verwijst daarbij niet alleen naar Broadcom, ook rond de licentiepraktijken en prijszetting van Microsoft is er ongenoegen. Al wordt daar wel constructiever gewerkt aan oplossingen. In het verleden ging dat ook over Oracle, dat met audits gebruikers onder druk zette om meer te betalen.

Beltug merkt daarbij op dat het in 2022 al 11 ‘fair principles’ opstelde die eindgebruikers moeten helpen beschermen tegen oneerlijke praktijken van grote techspelers. ‘Sommigen vroegen zich toen af waar we mee bezig waren, vandaag merken we wel dat een deel van die principes zijn opgenomen in Europese wetgeving.’ Maar desondanks blijft een speler als Broadcom voorlopig niet enorm bereid tot toegevingen naar haar klanten toen.