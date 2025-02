Chipfabrikant NXP doet overname van ruim 300 miljoen voor AI-toepassingen

De Nederlandse chipfabrikant NXP neemt Kinara over, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om meer toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. Het bedrijf telt daarvoor 307 miljoen dollar neer.

Kinara maakt onder meer zogeheten NPU’s, gespecialiseerde hardware die is ontworpen om de rekenkracht van chips te versnellen. NXP werkte al samen met het bedrijf dat vestigingen heeft in de Verenigde Staten en India. De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. NXP verwacht de overname ergens in de eerste helft van dit jaar af te ronden.

Innovatie versnellen

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. Eerder dit jaar kreeg NXP nog 1 miljard euro te leen van de Europese Investeringsbank (EIB) om zijn innovatie met halfgeleiders te versnellen. Die financiering was specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van chips voor bijvoorbeeld de autosector en de industrie op NXP-locaties in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Roemenië.