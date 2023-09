Cisco neemt data analytics-specialist Splunk over voor 28 miljard dollar

Cisco heeft een akkoord bereikt rond de overname van data analytics-specialist Splunk. Het legt hiervoor zo’n 28 miljard dollar op tafel of omgerekend 26,1 miljard euro. Met de overname ontstaat één van de grootste softwarebedrijven ter wereld.

Cisco betaalt 157 dollar per aandeel, zo maakten beide Amerikaanse ondernemingen donderdag bekend. Dat is 31 procent meer dan de slotkoers van Splunk woensdagavond. Door samen te werken, willen de bedrijven hun klanten meer weerbaar maken tegen cyberrisico’s, klinkt het.

Vijfde overname dit jaar

Splunk is gespecialiseerd in het monitoren en analyseren van data van bedrijven om het risico op hacking tot een minimum te beperken en snel te kunnen oplossen. Cisco maakt telecom- en netwerkapparatuur en biedt ook passende software aan. Het gaat al om de vijfde overname voor Cisco dit jaar, na Valtix en Lightspin, beide actief in cloud security, Armorblox dat dreigingen detecteert, en Oort, actief in identiteitsbeheer.