Classo Technology Group (CTG) neemt Waalse OADS over

Het Waalse ICT-bedrijf OADS uit Hannuit, gespecialiseerd in Ricoh-producten, documentbeheer en interactieve vergaderoplossingen, maakt voortaan deel uit van de Classo Technology Group. CTG is een Belgische totaalleverancier van kantoortechnologie.

Michel Adams, voormalig eigenaar van OADS, blijft aan als CEO en zal met zijn team OADS verder blijven uitbouwen. Hij vervoegt zelf ook het CTG-managementteam als verantwoordelijke voor de business development in het Franstalige gedeelte van het land.

Dezelfde visie en ambitie

‘Met de overname van OADS worden we als eerste onafhankelijke groep actief in heel België’, zegt Rudi Van Laer, afgevaardigd bestuurder van Classo Technology Group. ‘Het is van bij de start de doelstelling van CTG geweest om een grote Belgische speler te worden in de zakelijke kantoortechnologie. Met Michel Adams halen we iemand aan boord met dezelfde visie en ambitie die zijn ervaring zal inzetten om de Franstalige markt te veroveren.’

Classo Technology Group biedt drie dienstenlijnen aan: Managed Document Solutions, Interactive Meeting Solutions en Office Guiding Solutions. Het in 1987 opgerichte OADS verdeelt en onderhoudt printmateriaal van Ricoh en Epson, en biedt daarnaast onder meer digitaliseringsdiensten (scan- en herkenningssoftware), interactieve borden en telefonie (VoIP).