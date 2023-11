Doccle neemt Zoomit-gebruikers over

Documentenplatform Doccle gaat anderhalf miljoen gebruikers overnemen van Zoomit van de Isabel Group, dat moet voor meer eenvoud bij bedrijven en hun klanten zorgen.

Doccle en Zoomit worden beiden gebruikt om facturen te betalen, de ene in haar eigen mailbox, de andere in de apps van de meeste banken. Doccle neemt nu de contracten van Zoomit over.

‘We nemen heel het commerciële en operationele beheer van die klanten over,’ zegt Doccle-CEO Bram Lerouge aan Data News. ’Zowel voor Zoomit als Doccle worden wij het aanspreekpunt.’

Voor klanten van Zoomit verandert er niets, de contracten, dus ook de prijzen daarin, worden overgenomen. Ook alle functionaliteiten en de strategie van Zoomit wordt meegenomen ‘Maar we hebben wel de ambitie om die klanten op termijn mee te nemen in een toekomstgericht digitaal verhaal,’ zegt Lerouge.

Derde meer gebruikers

In cijfers wil dat zeggen dat Doccle van 2,9 miljoen naar 4,4 miljoen gebruikers gaat, een toename van 34 procent. Bedrijven die digitaal hun facturen versturen kunnen dat zowel via Zoomit als Doccle doen voortaan. De eindgebruikers (doorgaans klanten van die klanten), kunnen ook kiezen in welk van de twee platformen ze die documenten raadplegen.

Op termijn één merknaam?

De merknaam Zoomit verdwijnt voorlopig niet, maar Lerouge sluit dat niet uit. ‘We worden nu één aanspreekpunt voor beide platformen. Als blijkt dat één merknaam meer duidelijkheid geeft voor onze klanten en gebruikers dan kan het zijn dat we het merk ook omschakelen, maar dat staat nog niet vast en daar staat nog geen termijn op.’