Franse groep Inetum steekt Kanaal over met overname Unifii

Inetum lijft Unifii in, een Elite-partner van ServiceNow in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met de overname wil de Franse groep zijn aanwezigheid aan de andere kant van het Kanaal versterken en tegelijkertijd een toonaangevende Europese partner voor ServiceNow te worden.

Na de inlijving telt Inetum naar eigen zeggen bijna 500 ServiceNow-experts in Europa en meer dan 2.000 certificeringen. De groep biedt een volledig aanbod aan diensten en bedrijfstransformatie-oplossingen aan op het ServiceNow-platform in landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Zwitserland, Luxemburg evenals op enkele Oost-Europese markten. Inetum steunt daarbij op offshore-mogelijkheden in India.

Groeiende noden

De overname is volgens CEO Jacques Pommeraud een belangrijke stap in de groeistrategie van Inetum. ‘We zijn verheugd met de inlijving van Unifii, het ligt volledig in lijn met onze strategie om de nummer één ServiceNow-partner in Europa te worden en om aan de groeiende noden van onze klanten te voldoen.’

De Inetum Group is aanwezig in meer dan 27 landen, telt bijna 28.000 medewerkers en realiseerde in 2022 een omzet van 2,4 miljard euro.