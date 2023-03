Franse Sopra Steria neemt na Tobania nu ook Ordina over

De Franse IT-dienstverlener Sopra Steria betaalt 518 miljoen euro in cash voor Ordina. Ordina-CEO Jo Maes zal de nieuwe Benelux-regio leiden.

In november vorig jaar lijfde Sopra Steria nog Tobania in en nu komt ook Ordina in handen van de Franse groep. Huidig Ordina-CEO Jo Maes zal de nieuwe eengemaakte Benelux-regio gaan leiden. Na de overname zal een integratiecomité onder leiding van Michel Lorgeré, de huidige CEO van Sopra Steria Benelux, de vernieuwde structuur verder moeten uittekenen. Pas dan zal vermoedelijk duidelijk worden wat de rol van Tobania-CEO Lode Peeters zal zijn en van Lorgeré zelf. Bij de aankondiging van de Tobania-acquisitie kreeg de Belux-organisatie nog Lorgeré aan Waalse kant en Peeters aan Vlaamse kant als co-CEO.

Wel duidelijk is dat de Franse Sopra Steria groep zo een versterkte speler in onze regio wordt. De op de Euronext Parijs genoteerde speler telt ondertussen zo’n 50.000 werknemers, verdeeld over 30 landen, die samen 5,1 miljard euro genereren. Zo’n 11 procent van alle omzet komt na de overname uit de Benelux-regio.