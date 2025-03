Google komt met gevoelig verhoogd bod op cloudbeveiliger Wiz

Alphabet voert opnieuw gesprekken om Wiz over te nemen, zegt The Wall Street Journal. Het geldbedrag dat het Google-moederbedrijf op tafel gooit voor de cybersecuritystartup werd nog een eind opgekrikt: het heeft nu 30 miljard dollar (27 miljard euro) veil voor de cloudbeveiliger.

Een overname van Wiz was vorige zomer al bijna beklonken. Het New Yorkse cloudbeveiligingsbedrijf, dat massieve hoeveelheden data op cloudopslagproviders als Amazon Web Services en Microsoft Azure scant op veiligheidsrisico’s, was toen bijna voor 23 miljard dollar van de hand gegaan. Maar de leiding van het nog piepjonge bedrijf (opgericht in 2020) hield toen, in een lichtjes verrassende demarche, de boot af.

Alphabet is echter op het oorlogspad op de markt voor cloudopslagdiensten, waar het marktaandeel wil grijpen ten opzichte van die twee erfconcurrenten. De beveiligingsoplossing van Wiz integreren in zijn eigen diensten zou dan een flink competitief voordeel zijn.

Hoogste bedrag

Daarom, zo zegt The Wall Street Journal op basis van een anonieme bron die dicht bij de onderhandelingen zou staan, werd de som die de techreus over heeft voor de startup nog een flink eind optrekken. Naar 30 miljard dollar dus (27 miljard euro), het hoogste bedrag dat Alphabet ooit al veil heeft gehad voor een acquisitie. Ter vergelijking: voor Motorola Mobility had het techbedrijf in 2012 ‘slechts’ 12,5 miljard dollar (11,4 miljard euro) over, voor Nest Labs ‘maar’ 3,2 miljard dollar (2,9 miljard euro).

Lees ook: Cybersecuritybedrijf Wiz slaat Googles overnamebod van 23 miljard dollar af

Lagere valuatie

De omzet die Wiz draait is echter ook niet mis: volgens TechCrunch trok het bedrijf vorig jaar een half miljard dollar per jaar binnen, met plannen tegen eind dit jaar een vol miljard jaaromzet te genereren. Maar het blijft een heftig bedrag, zeker afgemeten aan eerdere valuaties die Wiz al opgeplakt kreeg: de recentste durfinvesteringsronde van een miljard dollar, in mei vorig jaar, waardeerde het bedrijf op 12 miljard dollar (11 miljard euro), en in een Employee Tender Offer eind 2024 stond Wiz’ valuatie op 16 miljard dollar (14,6 miljard euro). Nog altijd slechts iets meer dan de helft van wat Google nu op tafel wil leggen.

Problemen weggewerkt

Volgens The Wall Street Journal was een van de redenen waarom de deal vorig jaar afsprong het feit dat Wiz ook onder de vleugels van Alphabet een aparte divisie wilde blijven, terwijl de overnemer het bedrijf en zijn diensten toen wilde integreren in Google Cloud. Daar zou ondertussen dus, op welke manier dan ook, eensgezindheid over bestaan. Ook, zo klinkt het in de Amerikaanse zakenkrant, vormde de toenmalige Biden-regering haar strenge toezicht op de concurrentiewetgeving toen een mogelijk obstakel.