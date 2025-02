HP koopt Humane en stopt met AI Pin

HP heeft een deel van de gefaalde AI-start-up Humane gekocht. De AI Pin, de wearable van het bedrijf, stopt met werken.

De AI Pin van Human kwam in april vorig jaar op de markt en had de ambitie een mogelijke opvolger van de smartphone te zijn. Jet toestel kon je als een (vrij zware) broche aan je hemd hangen, en je kon het bedienen via stem of gebaren. De Humane Pin was met zijn 699 dollar aankoopsom en 24 dollar per maand aan abonnementskosten echter vrij duur, en de meeste reviews waren niet onder de indruk van het toestel en diens bruikbaarheid.

Het zat er dan ook aan te komen dat Humane vrij snel zou worden overgenomen. In juni 2024 schreef Bloomberg al dat het bedrijf een overnemer zocht voor zo’n 750 miljoen tot een miljard dollar. HP zou toen een van de geïnteresseerden zijn. Dat werd echter nooit bevestigd.

Nu kondigt HP dus aan dat het delen van Humane heeft overgenomen. Het gaat gaat om het CosmOS besturingssysteem, een deel van het technische personeel van het bedrijf en ‘meer dan 300 patenten en patentaanvragen’, aldus een aankondiging van HP. Daarvoor betaalt de techgigant uiteindelijk 116 miljoen dollar.

Met de overname stopt ook elke ondersteuning van de AI Pin. Het apparaat wordt niet meer verkocht en bestaande pins zullen vanaf 28 februari niet langer de servers van het bedrijf kunnen aanspreken, waardoor ze niet langer kunnen bellen, berichten sturen, AI-vragen beantwoorden of hun cloudopslag gebruiken. Humane raadt gebruikers aan hun foto’s, video’s en notities voor die tijd ergens anders op te slaan, gezien dan ook alle data worden verwijderd.