IBM neemt StreamSets en webMethods over van Software AG

IBM neemt de enterprise integration platforms van Software AG over. Het legt daar meer dan twee miljard euro voor op tafel.

StreamSets en webMethods zijn twee platformen rond applicatie-integratie, API-management en data-integratie met ondersteuning door AI. In totaal betaalt IBM 2,13 miljard euro of 2,3 miljard dollar cash voor de overname.

De ambitie is om de overname in het tweede kwartaal van 2024 rond te krijgen. IBM zegt dat de overname voor hen een toevoeging is aan de focus op hybride cloud en AI.

Het Duitse Software AG wordt momenteel overgenomen door Silver Lake. Die maakt gelijk met de verkoop bekend dat het bedrijf van de beurs zal verdwijnen door de overname.