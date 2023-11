Nederlandse Levenue neemt Cake over

Het Nederlandse Levenue, een marktplaats voor bedrijven die financiering zoeken, neemt Cake over. Tegelijk kondigt het bedrijf zelf een kapitaalronde van 8 miljoen euro aan.

Cake is het bedrijf dat tot een kleine twee jaar geleden consumenten financieel beloonde voor inzage in hun bankgegevens. De cashbackapp zelf stopte in 2022, waarna het bedrijf zich toelegde op een nieuwe strategie. Onder meer Argenta investeerde anderhalf miljoen euro in het bedrijf. Later na de koerswijziging stapte ook het Franse investeringsfonds Truffle Capital in.

Nu wordt Cake zelf overgenomen door het Nederlandse Levenue. Die wil een Europese marktplaats zijn voor bedrijven met recurrente inkomsten. De opzet is dat bedrijven in plaats van aandelen voor geld, de voorspelde cashflow van hun bestaande abonnementen kunnen gebruiken als onderpand. Vandaag is het bedrijf actief in 12 landen.

In die context zal de technologie van Cake dienen om het acceptatiebeleid van Levenue te verbeteren. Met de open banking- en dataverrijkingstechnologie wil het bedrijf bankgegevens van een bedrijf analyseren om de winsten en verliezen in te schatten.

Gelijk met de overname haalt Levenue ook zelf kapitaal op. Het krijgt acht miljoen euro in een serie A-financiering die wordt geleid door Truffle Capital dat eerder al in Cake stapte. Ook Freshmen Fund doet mee.