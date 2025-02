‘Pokémon Go mogelijk verkocht’

Het Amerikaanse softwarebedrijf Niantic, de maker van onder andere de bekende game Pokémon Go, staat op het punt zijn videogameonderdelen te verkopen aan de Saudische videospelletjesontwerper Scopely. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De deal is volgens Bloomberg ongeveer 3,5 miljard dollar waard, zo’n 3,3 miljard euro, en zou in de komende weken worden aangekondigd.

De bronnen van het persbureau zeggen dat de overeenkomst nog niet zeker is. Als die doorgaat, komt onder meer Pokémon Go in handen van Scopely. Het AR-spel werd na de lancering in 2016 een wereldwijde hit. Met de game kunnen spelers wandelend op straat Pokémon vangen en ermee vechten. Het is volgens Niantic de meest gedownloade en winstgevende augmented reality-app ooit. Met die technologie worden digitale beelden toegevoegd aan echte beelden via de camera’s van spelers.

Mapping

Niantic, een spin-off van Google, heeft moeite met het vasthouden van het succes van Pokémon Go en met het net zo succesvol maken van andere games. Het bedrijf schrapte in 2022 8 procent van de banen en stopte met de ontwikkeling van een aantal projecten. Harry Potter: Wizards Unite werd in dat jaar stopgezet. De augmented realitygame gebaseerd op de populaire Harry Potterreeks werd in 2019 gelanceerd.

De verkoop van zijn games zou een nieuwe stap kunnen zijn van Niantic om zich meer bezig te houden met het maken van digitale kaarten voor AI. Eind vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het de jarenlange scans die spelers hadden gemaakt van hun omgeving wilde gebruiken voor een navigatiesysteem.