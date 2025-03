Proximus rondt verkoop datacenters aan Datacenter United af

Proximus meldt de afronding van de verkoop van zijn datacenteractiviteiten aan Datacenter United.

De telecomgroep kondigde de verkoop ter waarde van 128 miljoen euro in oktober aan. Koper is het Belgische Datacenter United. Dat is deels in handen van de Antwerpse beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC en na de transactie ook van een andere infrastructuurinvesteerder, Cordiant.

De verkoop omvat vier datacenters op drie locaties (Evere, Mechelen en Machelen), inclusief het vastgoed in Evere en Mechelen. Het aantal datacenters van Datacenter United gaat zo van negen naar dertien, maar in absolute capaciteit is het meer dan een verdubbeling.