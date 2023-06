Stepco treedt toe tot de Trustteam Group

De Belgische IT-managed services provider Trustteam neemt de Nederlandse branchegenoot Stepco over. Daarmee heeft de groep uit Kortrijk nu vestigingen in de hele Benelux, evenals in Frankrijk en Roemenië.

‘Met Stepco versterken we onze expertise en kwaliteit van dienstverlening op het gebied van cybersecurity en cloudontwikkeling’, aldus Pieter Spiesschaert, CEO van de Trustteam Group. Stepco heeft volgens hem de afgelopen jaren ‘een onmiskenbare positie uitgebouwd als managed service provider voor kleine en middelgrote bedrijven in Zuid- Nederland’.

Het samengaan van Trustteam Group en Stepco resulteert in een gecombineerde omzet van meer dan 120 miljoen euro, met bijna 500 medewerkers verspreid over vijf landen. Hierin is ook de recente overname van System Solutions in Luxemburg begrepen, die weliswaar nog wacht op finale goedkeuring door de Luxemburgse financiële toezichthouder (CSSF).

De overname van Stepco is de vierde operatie sinds de investering van Rivean Capital in juli 2022. ‘Het onderstreept de strategie van de groep om een leider te worden in IT-managed services met een focus op kmo’s-bedrijven in de Benelux en Frankrijk’, klinkt het.