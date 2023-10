TheValueChain neemt Proxcellence over

SAP-dienstverlener TheValueChain neemt zijn sectorgenoot Proxcellence over. Met de deal wil TheValueChain zijn aanbod op gebied van procesintegratie en efficiëntie verstevigen.

Het Kontichse TheValueChain is de afgelopen jaren al stevig op het overnamepad geweest, met acquisities als het Belgische Canguru en de Nederlandse bedrijven IDinIT en HuRis. Het is SAP Gold Partner, de hoogste categorie van bedrijven die software van de Duitse gigant mogen implementeren, met momenteel meer dan 400 consultants. Dankzij de nieuwe overname, en een verdere inzet op organische groei, wil TheValueChain zijn positie in de Benelux, Frankrijk en Zwitserland verder cementeren.

Belangrijke niches

De ‘fit’ van Proxcellence zit hem in de niches die het Boortmeerbeekse IT-consultancy aanboort: het bedrijf is gespecialiseerd in de creatie en integratie van datastromen die waarde toevoegen aan de businessprocessen. Het richt zich onder meer op niches in SAP-integraties, zoals Integration Suite, API Management, Event Mesh, Process Build Automation, Workflow, Rules Management en SAP Build met zelf ontwikkelde applicaties.

‘De zeer specifieke kennis en specialisatie van Proxcellence in SAP’s integratietechnologie laat ons toe om ons eigen dienstenaanbod te versterken in een steeds meer geïntegreerde zakelijke IT-omgeving’, zegt Ivan Leysen, Managing Partner bij TheValueChain. ‘Op deze manier kunnen klanten bij TheValueChain rekenen op een breder scala aan oplossingen en expertise.’

Culturele match

Verder, zegt Proxcellence-oprichter Marc De Graef, is er een goeie culturele match met de overnemer. ‘We kenden TheValueChain als een bedrijf dat altijd de juiste strategische keuzes maakt. Daarom zijn we ervan overtuigd dat deze stap nieuwe kansen biedt voor onze mensen om zich verder te ontwikkelen en een carrière uit te bouwen binnen een dynamisch en innovatief bedrijf.’

Zelf maakt TheValueChain deel uit van de Gumption-groep, eveneens met standplaats in Kontich maar met vestigingen in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland: een ecosysteem van momenteel 17 ICT-ondernemingen dat is gegroeid uit incubatie-inspanningen.