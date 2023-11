Wireless solutions-specialist NGIS sluit zich aan bij Telenco Group

NGIS, gespecialiseerd in wireless oplossingen en actief in de Benelux en Frankrijk, maakt voortaan deel uit van Telenco Group. De internationale groep levert onder meer koperdraadnetwerken en glasvezelverbindingen voor FTTH-toepassingen.

Voor NGIS betekent de overname een uitbreiding van het portfolio met een volledig gamma bekabelde oplossingen voor de implementatie van FTTx-netwerken. Het complementaire karakter van NGIS en Telenco kwam eerder al tot uiting tijdens een samenwerking rond het eerste 5G indoor-pilootproject voor Orange België (op basis van ‘hybride’ optische kabel).

Connectiviteitsoplossingen

Telenco Group heeft zijn expertise door de jaren heen uitgebreid naar andere marktsegmenten, zoals datacenters en mobiele netwerken. De groep biedt connectiviteitsoplossingen voor operatoren, installateurs en integratoren in de telecom- en IT-sector. Telenco heeft filialen in Europa, Latijns-Amerika en Afrika, en bedient met 650 medewerkers klanten in meer dan zeventig landen.

NGIS levert oplossingen op maat voor dekking van besloten ruimtes. Tot het expertiseveld behoren alle soorten mobiele netwerken, gaande van 2G/3G/4G/5G en privé 5G over TETRA-netwerken tot bedrijfskritieke communicatienetwerken.