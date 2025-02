Zweeds-Chinese groep Silex Microsystem wil activa van BelGaN kopen

Silex Microsystems wil de activa kopen van BelGaN, de laatste industriële chipfabrikant van België, die vorig jaar failliet ging. Dat meldt De Tijd donderdag. Een overname door Silex Microsystems zou politiek gevoelig ­liggen omdat het Zweedse bedrijf sinds tien jaar volledig in Chinese handen is.

Curator Ali Heerman liet vorige week verstaan dat enkele partijen interesse hebben om de machines en de cleanrooms van BelGaN in Oudenaarde te kopen. Het Zweedse Silex Microsystems, onderdeel van de Chinese groep Sai MicroElectronics (SMEI), is volgens meerdere bronnen een van die kandidaten.

Het bedrijf zelf zegt desgevraagd dat het ‘nooit commentaar geeft op geruchten of speculatie’. Ook Heerman wil de informatie niet bevestigen of ontkennen ‘om het biedproces niet te verstoren’.

Silex Microsystems maakt ­zo­genaamde micro-elektromechanische systemen (MEMS), chips die ook mechanische componenten bevatten. Het Zweeds-Chinese bedrijf is in Europa op zoek naar extra cleanrooms of stofvrije ruimtes om zijn productie op te voeren.