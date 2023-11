Europese start-ups halen minder geld op dan vorige jaren

Het geld dat Europese start-ups ophalen daalt dit jaar naar 45 miljard dollar. Een jaar geleden lag dit bijna dubbel zo hoog. Ook in België is die trend merkbaar.

Volgens investeringsbedrijf Atomico zal er dit jaar naar schatting 55 procent minder geld worden opgehaald dan een jaar geleden. Vorig jaar ging het om 82 miljard dollar. In 2021, een recordjaar, lag dat op meer dan 100 miljard dollar.

Atomico zegt bij haar eigen onderzoek dat bedrijven die in een later stadium zitten, waar vaak meer geld nodig is, hun kapitaalrondes uitstellen, tegelijk is het ritme waaraan investeerders geld uitgeven vertraagd. Wel nuanceert het dat de jaren 2021 en 2022 uitzonderlijk goed waren. Zo liggen de investeringen voor 2023 nog steeds 18 procent hoger dan in 2020, voor de investeringsboom.

België: helft minder

De trend is Europees, maar is zeker ook in België merkbaar, bevestigt Frederik Tibau, expert digital innovation and growth bij Agoria. ‘We merken dat de investeringen in België vijftig procent lager liggen dan een jaar geleden. Momenteel zitten we rond 700 miljoen euro, vorig jaar lag het op 1,4 miljard euro.’

Tibau merkt wel op dat het jaar nog niet om is, en dat de cijfers van Agoria zonder de investeringen zijn in biotech. De cijfers en voorspelling van Atomico zijn dus niet één-op-één naast die van Agoria te leggen, maar de trend wordt wel bevestigd.

Als redenen wijst Tibau naar een gekende context: ‘Geld is duurder geworden en investeerders houden de vinger op de knip, dus het is vandaag moeilijker om geld te vinden. Maar goede projecten krijgen nog altijd funding,’ nuanceert hij.