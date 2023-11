IxorDocs maakt documentverwerking gemakkelijker

Facturen hier, loonbrieven ginder, nu de Europese regelgeving spoed zet met de digitalisering van de facturatie, moét het wel anders dan op papier. Het Mechelse Ixor maakt het met IxorDocs alvast gemakkelijker.

Laten we beginnen met de Europese verplichting. Die bestaat al sinds voorjaar 2020 voor wie aan overheden factureert boven een bepaald bedrag, de komende jaren gaan op dat vlak de duimschroeven aan. Zo heeft Minister van Financiën Van Peteghem recent een akkoord bereikt over de verplichte invoering van digitale facturatie tussen bedrijven vanaf 1 januari 2026. Elk bedrijf dat aan een ander bedrijf factureert, zal dat dan volgens bepaalde elektronische standaarden moeten doen.

Dan is een tool die de verwerking daarvan ook nog eens automatiseert natuurlijk wel welkom voor bedrijven. ‘Sowieso is het voor een bedrijf handiger om alle inkomende documenten automatisch te verwerken’, zegt Ixor-CEO Roel Verbeeck. ‘Daarom ontwikkelden we zo’n vijftal jaar geleden IxorDocx, dat niet alleen documenten herkent volgens de juiste categorie, maar ook integreerbaar is in de procesflow van een bedrijf.’

Api

Concreet bestaat IxorDocs uit een aantal componenten die via api als OEM kunnen verwerkt worden in andere software. ‘Om te beginnen hebben we een AI-herkenningsmotor die geuploade documenten kan herkennen als factuur, loonbrief, rijbewijs of ga zo maar door’, klinkt het. ‘Daarnaast is er ook een OCR-motor die lettertekens in een beeldscan als tekst kan herkennen. Als je die aansluit op ons leveranciersportaal waar leveranciers hun facturen uploaden, dan kun je ze zo opnemen in je bedrijfsprocessen.’

Voor zijn digitale facturatieflow werkt IxorDocs met de Europese PEPPOL-standaard, die gebruikers toegang geeft tot een beveiligd netwerk voor de transfer en het eindresultaat als een xml-file uitleest. ‘Voor kmo’s en kleine zelfstandigen die gevraagd worden om hun factuur in dat formaat af te leveren hebben we beterverbonden.be ontwikkeld’, klinkt het, ‘waar ze precies dat kunnen bereiken.’

Voor die laatste component betaalt de gebruiker 1 euro per factuur, of 40 cent bij herhaaldelijk gebruik. ‘Zie het een beetje als ongeveer de kost van een postzegel’, verklaart Verbeeck dat. ‘Voor het gebruik van onze api-componenten rekenen we volgens een SaaS-model licentiekost aan en een kleine prijs per transactie.’

Bootstrap

Ixordocs werd ontwikkeld door software-ontwikkelaar Ixor, dat al twintig jaar actief is op de markt. ‘Zo hebben we het product al bootstrappend ontwikkeld’, zegt de CEO. ‘Klant na klant verbeterden we het, tot nu, waar we het derde grootste acces point voor facturen hebben in België. Ondertussen worden via ons platform jaarlijks vijftig miljoen documenten verwerkt, door onder andere grote klanten als Belfius, sociale zekerheidskantoren Acerta en Securex, maar ook multinationals als ArcelorMittal en Umicore. Software-oplossingen als Clearfacts of OkiOki hebben onze componenten dan weer geïntegreerd in hun eigen tools.’

Langzamerhand kijkt Ixor nu ook naar het buitenland voor IxorDocs. ‘Onze tool kan nu al verschillende talen aan – want elk bedrijf werkt wel al eens met een buitenlandse partner – dus we onderzoeken nu hoe we ook de Franse, Duitse of Nederlandse markt kunnen betreden’, aldus Verbeeck.