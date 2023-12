LegalFly haalt meer dan twee miljoen euro op

De Belgische legaltech start-up LegalFly haalt ruim twee miljoen euro op bij het Zwitserse Redalpine én bij een topper van Google DeepMind.

De investeringsronde werd geleid door het Zwitserse durfkapitaalbedrijf Redalpine, maar met een bijkomende investering van Mehdi Ghissassi. Dat is de Director of Product bij Google DeepMind. Het moet onderstrepen dat LegalFly een internationaal verhaal wordt mét steun en vertrouwen van de AI-sector.

Want LegalFly is in essentie een door AI aangedreven copiloot op maat van juridische teams. De bedoeling is om AI-technologie los te laten op juridische gegevens. En dat is uiteraard géén evidentie naar privacy en compliancy toe. Een van de opvallendste kenmerken van LegalFly is dan ook de strikte anonimisering van alle juridische documenten die gegevensbeveiliging moet garanderen op de infrastructuur van de klant.

AI-copiloot voor juridische teams

LegalFly ziet zichzelf niet alleen als een hulpmiddel, maar als een echte game-changer voor advocatenkantoren die hun juridische efficiëntie willen verbeteren rond bijvoorbeeld het beoordelen van contracten en het opstellen van documenten. ‘Ons doel is om juridische teams van advocatenkantoren en bedrijfsjuristen te superchargen, door elk aspect van hun professionele journey te verbeteren met onze AI-gestuurde Copilot’, zegt CEO Ruben Miessen: ‘Onze product-first mindset, verfijnd door onze ervaringen bij Tinder en Match Group, drijft ons om oplossingen te creëren die precies voldoen aan de behoeften van de gebruiker.’ LegalFly werd nog maar dit jaar opgericht door vier Tinder-techveteranen in België.

Aan vraag trachten te voldoen

Sinds de lancering van de bètaversie in juni heeft LegalFly al tientallen advocatenkantoren en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Benelux aangetrokken. De investering komt op een cruciaal moment nu het bedrijf haar groei versnelt om aan de vraag te voldoen. In een persbericht heeft LegalFly het over een uitgebreide wachtlijst van meer dan 100 advocatenkantoren en bedrijven.